Тихановская передала в Вашингтон доказательства участия режима Лукашенко в войне против Украины

В эксклюзивном интервью корреспонденту Российской службы «Голоса Америки» Светлана Тихановская рассказала, что приехала на церемонию захоронения госсекретаря США Мадлен Олбрайт, с которой встречалась при ее жизни, и провела встречи с несколькими сенаторами, членами Палаты представителей, включая , а также – с представителями Национального Совета безопасности США.

«Я предоставила новую информацию о Беларуси и рассказала им о нашей стратегии, как победить Лукашенко; наша стратегия базируется на истощении режима Лукашенко», – сказала она.

Ранее она заявляла, что Александр Лукашенко отвечает за массовые преступления в Буче.

Также она рассказала, что призвала своих собеседников добиваться, чтобы Лукашенко понес полную ответственность за свое участие в войне в Украине, в которую тот втянул Беларусь. Как утверждает оппозиционерка, она предложила представителям американского истеблишмента ввести более сильные санкции против режима Лукашенко. Они должны быть столь же мощными, сколь и санкции против России, но отличными по своей структуре. По ее мнению, режим Лукашенко “должен быть полностью изъят из всех международных организаций”, чтобы его голос не раздавался на международной арене.

Тихановская рассказала журналистам, что во время встречи с замгоссекретаря США Венди Шерман, в которой частично принял участие госсекретарь США Энтони Блинкен, и руководителем Управления координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен, она передала «документы с доказательствами участия войне против Украины, а также список компаний и стран, которые помогли обойти санкции».