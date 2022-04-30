Частный колледж в Юте предлагает студентам уроки порно

В описании курса говорится: “Хардкорная порнография такая же американская, как яблочный пирог, и более популярна, чем воскресный ночной футбол.”

Предполагается, что на уроке учащиеся будут анализировать “эту миллиардную индустрию как культурный феномен, который отражает и усиливает сексуальное неравенство.” Также отмечается, что курс является факультативным.

Однако, появилась петиция, требующая удаление курса, которую к настоящему моменту подписали более 1700 человек.

В петиции утверждается, что “Порнография лишена образовательной ценности, и ей не место в классе. На этих уроках молодые ученики и учителя вместе смотрят порнографию в классе. Это создает небезопасную среду для студентов и преподавателей и нормализует порнографию в культуре. Это не ценности штата Юта, и эти уроки не имеют отношения к системе образования штата Юта.”