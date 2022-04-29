Польша отправила в Украину более 200 советских танков

Польша направила 240 советских танков в Украину. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Как передает Reuters, танки уже доставлены в Украину.

По сообщениям СМИ, кроме танков Украине были переданы самоходные гаубицы, реактивные установки «Град» и другое вооружение советского производства, находившееся на складах Польши.

Польша также предоставила Украине разведывательные беспилотники местного производства и десятки боевых машин пехоты, а также отправляет нефть по суше для поддержания военной техники в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось о поставках немецких и словенских танков ВСУ. Конгрессом США вчера также был одобрен исторический закон о ленд-лизе для Украины.