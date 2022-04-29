Зеленский выразил благодарность США за принятие программы по ленд-лизу для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам за военную помощь и принятие программы по ленд-лизу для Украины:

“Благодарен Соединенным Штатам, Президенту Байдену и Конгрессу за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая очень помогла борьбе против нацистов во время Второй мировой войны.

Уверен, что сейчас ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну против нас.

Ленд-лиз и другие программы поддержки Украины – это конкретное доказательство того, что свобода и сегодня умеет защищаться от тирании”.

Ранее сообщалось, что Конгресс США принял программу по ленд-лиза для Украины.

Согласно тексту ленд-лиза (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), президенту США даются дополнительные полномочия в принятии решений об отправке вооружения в воюющую Украину. В частности, президент может поспособствовать ускорению доставки военной помощи Киеву, а также – транспорта, продовольствия и сопутствующей помощи.