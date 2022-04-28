Закон о ленд-лизе для Украины одобрен Конгрессом США

Закон не применялся со Второй мировой войны, Украина не должна будет платить заранее за американские поставки техники и оружия, отмечает Русская служба «Голоса Америки».

Закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) одобрен Конгрессом США и направлен на подпись президенту Байдену.

В четверг вечером его одобрила Палата представителей, причем подавляющим большинством голосов от обеих партий: 417 конгрессменов проголосовали за и только 10 – против (все 10 – республиканцы).

Двухпартийный законопроект, впервые представленный в январе сенатором-республиканцем Джоном Корнином и демократом и Беном Кардином, дает дополнительные полномочия президенту США по принятию решений по поставкам и аренде оборонной военной техники Украине, когда это отвечает интересам национальной безопасности США.

Президент Джо Байден и сейчас может использовать полномочия по ленд-лизу в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия, но одобренный законопроект отменяет несколько требований, предусмотренных этим законом, и упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если это потребуется, в страны Восточной Европы в 2022-2023 годах.

Украина не должна будет платить заранее за американские поставки техники и вооружения.

Сенат США уже одобрил этот законопроект 7 апреля.

«Украинские силы продемонстрировали невероятную силу и храбрость, и мы должны снова послужить арсеналом демократии и обеспечить их полным набором ресурсов, необходимых им для защиты своего суверенитета», — говорится в заявлении сенатора Корнина после принятия законопроекта Палатой представителей. Он добавил, что этот закон изменит правила игры для Украины.

Закон о ленд-лизе был принят в 1941 году при президенте Франклине Д. Рузвельте, чтобы помочь вооружить британские войска, сражающиеся с Германией. Но затем этот закон сыграл важную роль в войне СССР с Гитлером.

Закон о ленд-лизе позволял президенту США сдавать в аренду или одалживать военную технику любому иностранному государству, «защиту которого президент считает жизненно важной для обороны Соединенных Штатов».

Конгрессмен Адам Шифф после голосования в четверг заявил, что «этот закон возродит ту же программу времен Второй мировой войны, которая уполномочивает Пентагон и президента более эффективно поставлять военную помощь и другие жизненно важные грузы нашим союзникам. Украинцы показали себя необычайно способными и стойкими перед лицом российской агрессии. И учитывая наши ресурсы, мы можем помочь предоставить все необходимые средства для сдерживания сил Владимира Путина до тех пор, пока цена его кровавой войны не станет для него слишком высокой».

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