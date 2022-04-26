Словения отправит в Украину танки

Словения вслед за Чехией дарит Украине свой собственный комплект танков. Министр обороны Словении Матей Тонин обсудил этот шаг с министром обороны Германии в прошлую среду.

Словения отправит в Украину от 30 до 40 танков М-84, а взамен Германия передаст Словении танки немецкого производства и БТР Marder и Fuchs.

Таким образом, Украина получит больше танков для борьбы с российской армией.

Как сообщает издание SofRep, по информации неназванного представителя департамента обороны США – у Вооруженных сил Украины сейчас больше танков, чем у российских солдат.