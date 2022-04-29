Home Podcast “США и НАТО поставили цель полного освобождения Украины, включая Крым” PodcastВидеоВойнаСтатьиФоторепортажиЭксклюзив “США и НАТО поставили цель полного освобождения Украины, включая Крым” Apr 29, 2022 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Германия готовится к прекращению закупок российской нефти Зеленский выразил благодарность США за принятие программы по ленд-лизу для Украины Польша отправила в Украину более 200 советских танков В Херсоне 58 детей-сирот скрываются более месяца в подвале местной церкви СМИ: Разведка США помогла ВСУ сбить российский самолет с сотнями бойцов Бывший разведчик КГБ в США, а ныне политико-экономический аналитик Юрий Швец высказал предположение, что “США и НАТО поставили цель полного освобождения Украины, включая Крым”.