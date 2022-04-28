Россия объявила о «секретном плане США и Польши по захвату Украины»

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что якобы “Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над “своими историческими владениями” в Украине”.

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над “своими историческими владениями” на Украине, – говорится в официальном сообщении СВР.

По словам российских разведчиков, “первым этапом “воссоединения” должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их “защиты от российской агрессии”.

“В настоящее время с администрацией Дж. Байдена обсуждаются модальности предстоящей миссии. Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием “желающих государств”. Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками “коалиции единомышленников”, – сказал Нарышкин.

Украинская разведка прокомментировала данную информацию следующим образом:

“Кремлевский режим не перестает удивлять. Новым “хитом” российских СМИ стало сообщение главы Службы внешней разведки РФ С. Нарышкина о том, что “Вашингтон и Варшава отрабатывает планы восстановления военно-политического контроля Польши над “своими историческими владениями” в Украине”.

По словам украинских властей, Польша является “настоящим другом Украины”.

“Очевидно, что наша дружба так раздражает страну-агрессора, что в Москве не придумали ничего лучше как прибегнуть к привычному им распространению фейков. Эта «заява» антизападной риторики России, которая направлена ​​на продолжение так называемой «специально военной операции» в Украине. Таким образом Москва пытается переключить внимание внутренней аудитории от провала российских войск в войне против Украины”, – говорят в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.