Пентагон: в результате войны в Украине Россия стала слабее

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил, что за время войны в Украине Россия понесла очень значительные потери, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Война с Украиной привела к ослаблению как вооруженных сил России, так и самого российского государства, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Джон Кирби в преддверии встречи союзников и партнеров НАТО в Германии.



«Армия [России] стала слабее. Государство тоже стало слабее, и сейчас [РФ] еще больше изолирует себя», – сказал Кирби в интервью CNN. – Мы хотим, чтобы Россия не могла в будущем снова угрожать своим соседям».



«[Российская] экономика находится в плачевном состоянии. Ее вооруженные силы истощены во многих отношениях, не полностью, но, безусловно, [Россия] потеряла много своих военных и понесла потери в этом вторжении в Украину», – сказал он.



Более подробной информации об оценке состояния российских вооруженных сил Джон Кирби давать не стал.