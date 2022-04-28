На сайте Красноярского края объявили об “экспроприации” зерна из Украины

Министерство иностранных дел Украины осудило действия России относительно так называемой экспроприации урожая у фермеров Херсонской области.

“Такое решение Законодательного Собрания Красноярского края России является ничем иным, как прямым продолжением преступной политики советской власти, ответственной за Голодомор в Украине. Фактом похищения зерна, который захватчики называют «экспроприацией», Россия продолжает дело сталинистов и нацистов”, – говорится в сообщении Верховной рады.

По словам украинских депутатов, “мародерский вывоз зерна из Херсонской области, а также блокирование отгрузок из украинских портов и минирование судоходных путей угрожают продовольственной безопасности мира”.

По оценке ООН, около 1,7 миллиарда человек могут столкнуться с бедностью и голодом из-за нарушений продовольственной системы в результате полномасштабной войны, развязанной России против Украины. Кроме того, Россия продолжает умышленно блокировать посевные работы в Украине, уничтожая сельскохозяйственную технику и нанося ракетные удары по всей территории украинского государства.

“Требуем от России прекратить незаконное похищение зерна, разблокировать украинские порты, восстановить свободу судоходства и разрешить проход торговых судов. Призываем международное сообщество ужесточать экономические санкции с целью пресечения вооруженной агрессии РФ против Украины, предотвращения гуманитарной катастрофы и ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в мире”, – сказали в Раде Украины.

Ранее сообщалось о якобы официальной информации из Красноярского края РФ, которая свидетельствует об “изъятии урожая в Херсонской области”. Данная информация появилась на сайте Законодательного собрания Красноярского края и тут же исчезла. “Изъятие урожая” необходимо захватчикам из-за западных санкций, передают украинские СМИ. Власти Красноярского края опровергли данные намерения и сообщили о взломе государственного сайта.

