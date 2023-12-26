Документальный фильм “20 дней в Мариуполе” украинского режиссера Мстислава Чернова вошел в шорт-лист «Оскара» в двух категориях: лучший документальный фильм и лучший фильм на иностранном языке. Он стал самым кассовым украинским документальным фильмом в истории.

Номинанты на премию будут объявлены 23 января 2024 года, а сама церемония награждения пройдет 10 марта.

Мировая премьера фильма состоялась 20 января 2023 года на американском кинофестивале независимого кино «Сандэнс». В сентябре 2023 года фильм был показан перед заседанием Генеральной ассамблеи ООН.

“20 дней в Мариуполе”, как следует из названия, повествует о 20 днях, которые режиссер провёл со своими коллегами – фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко – в осаждённом Мариуполе после начала вторжения России на Украину. Все это время они снимали происходящее в городе. На 21 день войны команда смогла выехать из Мариуполя по гуманитарному коридору. В конце фильма появляется текст, на котором написано, что город был полностью оккупирован Россией через 86 дней.

Фильм доступен для просмотра на ряде стриминговых платформ.