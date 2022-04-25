«Оккупанты снова пытаются скрыть масштабы геноцида в Мариуполе. Огромную братскую могилу в Мангуше они маскируют «табличками». Пока выходит очень плохо.

В мэрии сообщают, что на опубликованных фото можно увидеть только один сектор захоронения, где «судя по нумерации табличек не менее 268 захоронений».

На спутниковых снимках от 9 апреля наблюдают 4 таких сектора. Сообщается, что братская могила может составлять до 300 метров. Для сравнения: в братской могиле возле церкви в Буче – 14 метров. Там были обнаружены тела 70 человек, отмечает Настоящее время. Это уже третье место братских захоронений в районе Мариуполя.

«Поэтому пропагандисты России сами же задокументировали факт убийства 1000 мариупольцев. Учитывая информацию очевидцев о характере и масштабах захоронений на протяжении апреля, подтверждаем предварительную оценку – в Мангуше похоронили от 3 до 9 тысяч мариупольцев», – сказали в мэрии Мариуполе.