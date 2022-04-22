Масштабный пожар в “космической столице России” напугал местных жителей

Масштабный пожар произошел сегодня в подмосковном городе Королев, где располагается центр космической и ракетной промышленности РФ. Город Королев является флагманом российской космической индустрии.

Как сообщил ряд российских телеграм-каналов, пожар случился в промзоне на улице Фрунзе. Это уже третий крупный пожар в стратегических районах Российской Федерации.

Ранее сообщалось о серии масштабных пожаров в ряде регионов России, в частности – крупном пожаре здания Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны в Твери и на химическом заводе в Дмитровском районе, Московской области.

«Пожар ликвидирован. Никто не пострадал», – сказали местные власти. Из-за горевшего материала было много дыма, что напугало жителей города, отмечает издание “В Королево”.