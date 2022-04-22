Бывший разведчик КГБ Юрий Швец поделился своим мнением по поводу военной и экономической помощи, которая оказывается официальным Вашингтоном руководству Украины.

По словам эксперта, курс действующего президента США свидетельствует о намерении американского правительства не только ослабить влияние России на мировой арене, но и, по возможности, устранить режим Владимира Путина.

Со слов Швеца, Белый дом не позволит действующей в РФ власти взять верх над украинцами в ходе ведущейся войны. Несмотря на яростное сопротивление Москвы, Запад продолжит наращивать поставки тяжелого вооружения ВСУ.