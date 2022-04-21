В России горят заводы, научные институты и военкоматы

В России, в Ивановской области загорелся Дмитровский химический завод. Также сообщается о сильнейшем пожаре в здании Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны в Твери, где по некоторой информации, занимаются производством «Искандеров», зенитных “невидиммых” систем и стратегических бомбардировщиков Ту-160 и C-400.

Что касается пожара в Иваново, местная пресса сообщает о нарушении техники безопасности:

“По нашей информации, одна из работниц химзавода 1980 года рождения готовила и переливала в указанном цехе химические вещества. При этом допустила неосторожность, нарушила технику безопасности, в результате чего произошло возгорание на площади 800 кв. м.” – пишет IvanovoNews.

По информации РИА «Новости», в результате пожара погиб один человек и 16 пострадали.

“Огнём охвачена площадь 1000 кв. метров. Пожар до сих пор не потушен. Сотрудники из здания НИИ эвакуированы, люди смогли сами покинуть помещения, но многим приходилось выпрыгивать из окон.

Возгорание началось на 2 этаже, в кабинете. Далее огонь мгновенно распространился по этажам. Ситуацию осложняет сильный ветер. Причины пожара устанавливаются”, – информируют новости Твери.

Ранее сообщалось о массовых поджогах российских военкоматов.