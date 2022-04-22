Илон Маск: К 2024 Tesla будет без руля и педалей

7 апреля Илон Маск пообещал, что новый автомобиль не будет ни седаном Model 3, ни внедорожником Model Y, это будет новая модель.

“Будет специальное роботакси, которое будет выглядеть довольно футуристично,” — сказал Маек во время торжественного открытия завода Tesla в Техасе.”Мы также работаем над новым транспортным средством, о котором я упоминал на открытии Giga Texas, — это специальное роботакси”.

Маск также сказал, что у этой машины «не будет ни руля, ни педалей», Tesla планирует представить этот революционный автомобиль в 2023 году и начать производство в 2024 году. Однако, законодательные нормы рад ли будут готовы к автономным автомобилям к 2024 году.

По прогнозам миллиардера, поездка на роботакси будет стоить меньше, чем билет на автобус для субсидируемого билета на автобус или субсидированного билета на метро.