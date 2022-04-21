Россия сообщила о взятии Мариуполя

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о взятии Мариуполя. Ранее сообщалось об отмене штурма завода “Азовсталь”.

В ходе своего доклада, Шойгу рассказал что, “силами народной милиции Донецкой Народной Республики освобождён Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода “Азовсталь”.

По словам министра обороны РФ, в Мариуполь стянуто “большое количество тяжёлого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы «Точка-У». У «Точки-У»”.

“На момент окружения 11 марта общая численность группировки ВСУ и националистических формирований, а также иностранных наёмников, которых тоже было достаточно, составляла более 8100 человек. В ходе освобождения города более четырёх тысяч уничтожены, 1478 сдались в плен, оставшаяся группировка – более двух тысяч – блокирована в промзоне завода «Азовсталь».

По словам Шойгу, российские военные эвакуировали 142711 мирных граждан из Мариуполя.

“В настоящее время обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Что касается тех, кто скрылся на заводе «Азовсталь» и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трёх-четырёх дней для того, чтобы завершить и эту работу в «Азовстали»”, – сказал Шойгу.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм “Азовстали”, где по некоторой информации укрывается свыше 1000 украинских военных.

“Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным, – сказал В.Путин. – Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела”.

Путин также предложил ещё раз “всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это”. “Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь”.

Верховный главнокомандующий также приказал наградить “отличившихся воинов к государственным наградам”.

“Конечно, постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, – это успех”, – заключил Путин.

