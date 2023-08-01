США предупредили Северную Корею о возможных санкциях за помощь России

Заявление Госдепартамента появилось после визита министра обороны РФ Шойгу в Пхеньян, передает Служба новостей «Голоса Америки».

США предупредили Северную Корею о санкциях, которые могут быть введены против нее, если Пхеньян продолжит помогать России в ее войне с Украиной.

Предупреждение было сделано после визита министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян, где он обсуждал «военные вопросы» с высшими чиновниками Северной Кореи.

«Явно не похоже, что министр обороны Шойгу ездил в Северную Корею в отпуск», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Я не буду вдаваться в детали, но скажу, что ранее мы уже ввели ряд санкций против Северной Кореи за различные действия, – напомнил Миллер. – Мы также ввели санкции против ряда юридических и физических лиц по всему миру за помощь России в ее военных усилиях. Мы без колебаний будем делать это и в будущем».