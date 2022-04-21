В Калифорнии выпустят 2,4 млрд генетически модифицированных комаров

Биотехнологическая фирма Oxitec планирует выпустить в Калифорнии 2,4 миллиарда генетически модифицированных комаров.

Oxitec – британская биотехнологическая компания, принадлежащая США, которая разрабатывает генетически модифицированных насекомых для борьбы с насекомыми. Генетически модифицированные популяции действуют как «живой инсектицид». С вредными насекомыми борются без использования инсектицидов, которые могут вызвать нежелательные побочные эффекты – создала некусающихся самцов комаров Aedes aegypti для производства жизнеспособных потомков только мужского пола.

По заявлениям компании Oxitec, выпуск модифицированных комаров уменьшит количество инвазивных Aedes aegypti, которые могут переносить такие заболевания, как Зика, желтая лихорадка и лихорадка денге. Хотя эти болезни не распространены в Калифорнии.

Самки комаров умрут, а самцы будут воспроизводиться и передавать ген самоограничения следующему поколению, что в конечном итоге приведет к сокращению популяции. Хотя эти болезни еще не распространяются в Калифорнии, инвазивные насекомые были отмечены как растущий риск, поскольку их число увеличивается по всему штату, сообщает Габриэль Кэнон из Guardian.

Комары также будут содержать генетический маркер, чтобы ученые могли легко отличить их от диких популяций, сообщает Oxitec.

Однако, у этой инициативы много критиков, которые сомневаются в ее безопасности. The Guardian сообщает, что беспокойства связаны с контактом комаров с антибиотиком тетрациклином, используемым в сельском хозяйстве, который, позволит выжить самкам комаров.

Критики также утверждают, что как только комары будут выпущены, вернуть их обратно будет невозможно. Также предыдущий эксперимент Oxitec в Бразилии потерпел неудачу и даже сделал комаров более опасными и агрессивными. Кроме того, есть риск, что комары станут устойчивы к инсектицидам..

Заявка Oxitec в настоящее время рассматривается CalEPA. Центр безопасности пищевых продуктов начал публичную петицию о прекращении выброса, которую можно подписать здесь.