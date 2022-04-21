Джо Байден: “Мы упрощаем легализацию украинцев в США”

США направит Украине 500 миллионов долларов в виде новой экономической помощи, рационализируя гуманитарную работу с беженцами, чтобы позволить украинцам, спасающимся от разрушительного действия войны на своей родине, быстрее перебраться в США. Об этом сегодня сообщил президент Байден в ходе своего выступления в Белом доме.

“Сегодня Соединенные Штаты объявляют, что намерены предоставить дополнительно 500 миллионов долларов в виде прямой экономической помощи украинскому правительству. Таким образом, наша общая экономическая поддержка Украины за последние два месяца составила 1 миллиард долларов”, – сообщил Джо Байден, выступая перед журналистами.

Это деньги, которые правительство США может использовать для стабилизации своей экономики, для поддержки общин, “опустошенных российским натиском”, и для поддержки правительства и народа Украины.

“Вы знаете, в последние недели путинские амбиции по завоеванию и контролю привели к ужасным человеческим жертвам. Примерно две трети — две трети — всех украинских детей были вынуждены покинуться свои дома. Более 5 миллионов украинцев уехали из своей страны, – сказал Байден. – В прошлом месяце, когда я был в Европе, я объявил, что Соединенные Штаты примут 100 000 украинцев, чтобы мы разделили ответственность за поддержку украинцев, спасающихся от путинской военной машины.

“Мы уже видели десятки тысяч украинцев в Соединенных Штатах. И сегодня я объявляю о программе «Объединимся за Украину» — новой программе, которая позволит украинцам, ищущим убежища, приезжать прямо из Европы в Соединенные Штаты, – сказал американский президент. – Эта программа будет быстрой. Она будет упрощена. И это гарантирует, что Соединенные Штаты выполнят свое обязательство идти навстречу украинскому народу, и им не нужно будет пересекать нашу южную границу”.

По словам президента, новая гуманитарная программа дополнит существующие правовые возможности, доступные украинцам, включая иммиграционные визы и оформление статуса беженца.

Это обеспечит удобный канал для безопасной легальной миграции из Европы в Соединенные Штаты для украинцев, у которых имеется спонсор в США.

“Мы также продолжаем усиливать давление на Путина и еще больше изолировать Россию на мировой арене”, – сообщил Байден.

Ранее сообщалось о предоставлении Украиние нового пакета военной помощи в размере 800 миллионов долларов.