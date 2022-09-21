Путин объявил о частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о введении частичной мобилизации в России, сообщает VOA.

В телевизионном обращении Путин заявил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Путин назвал частичную мобилизацию «необходимым неотложным шагом по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности» РФ.

Он отметил, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

«При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф», – также отметил российский президент, добавив, что те, «кто ведет ядерный шантаж против РФ, должны помнить, что роза ветров может развернуться в их сторону».

После обращения Путина было опубликовано интервью с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава ведомства объявил о планах призвать 300 тысяч резервистов; по словам министра, мобилизации будут подлежать те, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Шойгу отметил, что студентов призывать не будут; также, по его словам, не планируется осуществлять на войну отправку солдат-срочников.