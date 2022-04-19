«США делают всё, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию»

США и подконтрольные западные страны делают всё, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на очередном заседании военного ведомства.

По словам Шойгу, «нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца».

«Действия наших войск и качество применяемого вооружения ещё раз показывают правильность определённых военно-политическим руководством страны приоритетов строительства российских Вооружённых Сил», – говорится в сообщении Минобороны РФ.