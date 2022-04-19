Над Херсоном поднят красный стяг – местные власти готовятся к «параду Победы»

Взятый российскими войсками украинский Херсон окончательно перешел под власть оккупационных властей.

Сотрудники Росгвардии, устанавливающие новую власть в городе, подняли «Знамя Победы над Аллеей Славы», сообщают российские источники.

«Полным ходом идёт процесс подготовки к празднованию 9 мая Дня Победы», – заявляют местные активисты.

Ранее сообщалось о водружении российского триколора над зданием администрации Херсона. Город является стратегическим местом для российской армии, так как позволяет удерживать позиции для выхода в Черное море.