США предоставляет гражданам Украины статус временной защиты

В связи с вторжением России в Украину правительство США предоставило украинцам статус временной защиты (Temporary Protected Status, TPS).

Соответствующее решение уже внесено в Федеральный реестр, оно будет опубликовано и зарегистрировано 19 апреля 2022 года.

Указанный статус позволяет украинцам, физически находившимся на территории США по состоянию на 11 апреля, оставаться в стране 18 месяцев даже с просроченными визами.

Граждане Украины, о которых идет речь, также могут предоставить документы для получения разрешения на трудоустройство, сообщает U.S. Citizenship and Immigration Services.

Лица, имеющие право на участие в программе TPS, должны постоянно проживать в США с 1 марта 2022 г. Лица, которые попытаются поехать в США после 1 марта 2022 г., не будут иметь права на получение TPS. Кандидаты на получение TPS должны соответствовать всем квалификационным требованиям и пройти проверку безопасности и биографических данных.