Верующие намерены протестовать против законопроекта, отменяющего уголовную ответственность за аборт

Более 1000 человек соберутся во вторник у Капитолия в Сакраменто, чтобы выступить против законопроекта AB 2223. Пасторы и их прихожане планируют собраться у Капитолия штата во вторник, чтобы убедить законодателей штата проголосовать против законопроекта, отменяющего уголовную ответственность за аборт.

Протестующие планируют дать показания против законопроекта AB 2223 во время его слушаний, запланированных в Комитете по здравоохранению Ассамблеи во второй половине дня, сообщает California Family Council.

В настоящее время законопроект AB 2223 защищает мать и того, кто помогает ей, от гражданских и уголовных обвинений за любые «действия или бездействие», связанные с ее беременностью, «включая выкидыш, мертворождение, аборт или перинатальную смерть». Хотя определения «перинатальной смерти» различаются, все они включают гибель новорожденных через семь и более дней после рождения.

В новом тексте законопроекта уточнили «Перинатальная смерть по причине, связанной с беременностью». По мнению California Family Council, неравнодушных пасторов и прихожан, законопроект может оправдать убийство матерью дышащего новорожденного, потому что она страдает послеродовой депрессией, которая является «причиной, связанной с беременностью».

AB 2223 также отменяет обязанность коронера определять, как умер новорожденный, если известно или подозревается, что смерть наступила в результате искусственного или криминального аборта. Если коронер решит расследовать смерть новорожденного при таких обстоятельствах, причина смерти новорожденного не может быть использована для судебного преследования кого-либо, причастного к смерти.

Законопроект также дает матери право подать в суд на любой правоохранительный орган за расследование или угрозу расследования ее «исхода беременности», включая перинатальную смерть ее ребенка.

Впрочем, как утверждают СМИ и фактчекеры, расматриваемый биль скорее является правом женщины на сохранение собственного здоровья, чем разрешением на аборт.