Как сообщает пресс-центр Минобороны РФ, “вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов», иностранных наёмников и украинских войск”.

“Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь». Единственный их шанс спасти свои жизни – добровольно сложить оружие и сдаться”, – сообщили в Минобороны в субботу, 16 апреля.

По информации Минобороны РФ в Мариуполе “на момент его окружения 11 марта находились: 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования «Азов», «Айдар», «Правый сектор», подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наёмники”.

Общая численность данной группировки составляла порядка 8100 человек, сообщил представитель российского военного ведомства.

“В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается. В том числе и сбежавших с территории «Азовстали», – сказал представитель Минобороны. – По их свидетельствам, общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наёмников не превышает 2,5 тысячи человек”.

Таким образом на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек, говорят в Минобороны РФ.