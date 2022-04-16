На опыте российско-украинской войны учатся американские военные

В Национальном учебном центре Форт-Ирвин в пустыне Мохаве, который является основным полигоном для военных США, инструкторы американской армии применяют уроки, извлеченные из войны России против Украины, и готовят солдат к потенциальным боям с такими противниками, как Россия или Китай. В этом месяце участники ролевых игр говорят по-русски.

“Я думаю, что сейчас вся армия действительно смотрит на то, что происходит в Украине, и пытается извлечь уроки”, — сказала министр армии США Кристин Вормут. Опыт российско-украинских отношений является очень убедительной иллюстрацией для нашей армии того, насколько важной будет информационная сфера.”

По ее словам, эти уроки варьируются от российского оборудования и проблем с логистикой до связи и использования Интернета. В частности, речь идет о гибридных формах “войны”, когда солдатам армии США приходится принимать различные решения – от различения фейковой информации в соцсетях, до спасения заложников.

Ранее появилась информация о вербовке русскоязычных резидентов США на военные базы в штате Калифорния.