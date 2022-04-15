Губернатор Донецкой области – город Мариуполь стерт с лица земли

Украинские войска сохраняют контроль над Мариуполем по мере приближения российских сил, но город уже превратился в труху самого себя, сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

“Враг не может взять Мариуполь. Враг может захватить землю, на которой стоял Мариуполь, но города Мариуполя больше нет. Город Мариуполь стерт с лица земли российской федерацией”, – говорит губернатор Кириленко.

Ранее глава полиции Мариуполя обратился к Байдену с просьбой предоставить Украине ПВО.

13 апреля Министерство обороны РФ сообщило о том, что морской торговый порт Мариуполя находится под контролем российских военных сил. По информации СМИ, захвачен также центр города наряду со штаб-квартирой СБУ. В эту пятницу сообщалось о попытке украинских сил прорвать осаду Мариуполя. Власти Мариуполя также заявляли, что россияне сжигают тела убитых в мобильных крематориях.