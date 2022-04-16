Статус беженца в США для украинцев

Бюрократические проволочки и отсутствие четких правил и процедур создают проблемы для желающих найти убежище в Соединенных Штатах, пишут Виктория Купчинецкая и Экельс Майкл из VOA.

Президент Байден объявил, что США примут 100 тысяч украинских беженцев – но процессуально-юридические детали этой инициативы пока не известны. На сайте Белого дома говорится:



«Соединенные Штаты объявляют о планах принять до ста тысяч украинцев и людей других национальностей, спасающихся от российской агрессии, и открыть для них значительное количество юридических возможностей, включая программу США по получению статуса беженца. В особенности мы работаем над тем, чтобы расширить и развить новые программы специально для украинцев, у которых есть родственники в США».



Но как именно сто тысяч украинских беженцев попадут в США – пока не ясно. Ни администрация США, ни иммиграционные службы не обнародовали процессуально-юридических деталей и требований для получения статуса беженца украинцами.



«Наша первая реакция – очень положительная. Мы аплодируем этому решению. Наша первая реакция: вау, – сказал в интервью «Голосу Америки» генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов. – Но будучи бюрократами, мы, консулы, прежде всего должны видеть документы. Мы должны увидеть законы, в которых говорится, как нам надо действовать, что мы должны делать. Каковы правила, по которым наши беженцы будут прибывать сюда».



Подобного гуманитарного кризиса Европа не видела со Второй мировой войны. Более десяти миллионов перемещенных лиц – шесть c половиной миллионов внутри Украины, четыре миллиона триста тысяч за ее пределами. Самое большое количество украинских беженцев находится в Польше – два миллиона триста тысяч человек. Причем лагерей для беженцев там практически нет – большинство украинцев расселяют в польских семьях. Белый дом обещает предоставить миллиард долларов европейским странам, которые в большей степени несут на себе бремя кризиса.



«Я хочу напомнить, что США не будут главной страной, куда поедут украинские беженцы, – сказал в интервью «Голосу Америки» генеральный консул Польши в Нью-Йорке Адриан Кубицки. — Логистически пересечение океана сейчас невозможно для большинства из них. Мы в Польше также видим, что они предпочитают оставаться вблизи украинской границы. Они хотят сохранять связь со своей страной. Они надеются скоро вернуться в Украину. Так что мы не думаем, что из Польши в США поедет большое количество людей».

В Бруклине, в офисе иммиграционного адвоката Натальи Князевой, телефон не замолкает ни на минуту.

«Мне приходится работать по 18 часов, без отдыха, без выходных, потому что огромное количество людей, – рассказывает Князева. – У нас очень большая диаспора в Нью-Йорке украинская, очень сплоченная, и люди все делятся контактами и звонят каждый день. У кого-то там семьи, родители, дети».

Наталья мало чем может порадовать своих клиентов – так как информации о процедуре получения статуса беженца для украинцев в США пока нет. США также не планируют эвакуировать украинцев из Европы по воздуху, как они делали с некоторыми афганскими семьями в последние недели вывода американских войск из Афганистана.

«Как они будут проходить интервью – опять же мы не знаем. Если они будут добираться до каких-то третьих стран – насколько эти третьи страны будут позволять украинцам назначать эти интервью в посольстве. Потому что без иммиграционной визы – даже если у тебя есть открытое иммиграционное дело – ты все равно не попадешь в страну. … К сожалению, война не является основанием для политического убежища», – рассказала Князева в интервью «Голосу Америки».

Даже правил для получения «статуса временной защиты» –TSP – о котором ранее заявляла администрация Байдена, на официальных сайтах пока не опубликовано. Этот статус может быть предоставлен украинцам, которые на 1-е марта этого года уже находились в США. Статус позволяет находиться в США 18 месяцев и получить разрешение на работу.

«Прежде чем этот закон вступит в силу, это решение вступит в силу, оно должно быть опубликовано в государственном реестре, – говорит Князева. – К сожалению, пока эта информация не опубликована. Там же будет публиковаться и порядок исполнения этого решения. К сожалению, он пока еще не опубликован, мы ожидаем, что это будет публиковаться в ближайшее время».

Украинцы, которые уже находятся в штате Нью-Йорк по туристической визе, могут получить бесплатную медицинскую страховку – «Медикейд», а их дети могут бесплатно и законно учиться в школе. Некоторые украинцы, у которых виз нет, прибывают в США из Мексики – переходят границу пешком или переезжают на машине. Одна молодая женщина, клиент Натальи Князевой, пересекла мексиканскую границу и была задержана Пограничной службой США.

«Ей дали только один раз позвонить ее друзьям в Калифорнии, – рассказывает Князева. – При этом она сказала, что ее содержат в ужаснейших условиях. Она вынуждена спать на полу, ей не предоставляется медицинская помощь. И сколько бы мы ни обращались, сколько бы я ни просила сказать, где она находится, чтобы я могла поехать ее увидеть – к сожалению, на сегодняшний день, на 7 часов утра, этого ответа мне так и не предоставили».

Вскоре после этого интервью, благодаря усилиям адвокатов, Пограничная служба отпустила молодую женщину на свободу. Она получила гуманитарный пароль – так как у нее в Калифорнии есть родственники. Князева говорит, что иммиграционная бюрократическая машина движется медленно – но она все же движется. Но очевидно, что работа адвоката необходима для того, чтобы это движение было поступательным.