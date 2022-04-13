Мариупольский морской порт – под контролем российских подразделений

Министерство обороны РФ сообщает, что морской торговый порт Мариуполя находится под контролем российских военных сил. По информации СМИ, захвачен также центр города наряду со штаб-квартирой СБУ.

“В городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены. Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова» блокированы и лишены возможности вырваться из окружения”, – сообщает Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о соединении полка “Азов” с бойцами 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.