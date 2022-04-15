Новая партия вооружения отправлена Пентагоном в Украину

В Украину направляется дополнительный пакет помощи в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Ф. Кирби, усилия по поставке нового разрешенного оборудования и материалов для украинских военных “начнутся немедленно”.

Министерство обороны США продолжает доставлять оборудование из последнего пакета стоимостью 800 миллионов долларов для Украины. По словам Кирби, данный процесс будет завершен к середине этого месяца. К тому же, отгрузка нового оборудования начнется немедленно, сказал он.

По словам Кирби, последняя партия вооружения является седьмой по счету с августа 2021 года. С начала российского вторжения 24 февраля Украине было предоставлено около 2,6 млрд долларов помощи в области безопасности.

По информации представителя Пентагона, спектр оборудования, которое будет отправлено в Украину в рамках нового пакета сокращения, весьма пространен. В его состав входят 18 155-мм гаубиц и 40 000 артиллерийских снарядов. Также включены противоартиллерийская система AN/TPQ-36 и радиолокационная система воздушного наблюдения AN/MPQ-64 Sentinel.

Для перемещения украинских войск по полю боя в комплект входят 100 бронированных автомобилей Humvee, 200 бронетранспортеров M113 и 11 вертолетов Ми-17. Вертолеты дополнят партию из пяти вертолетов Ми-17, отправленных в Украину ранее в этом году.

В комплект также входят дроны Switchblade, ракеты Javelin, медицинское оборудование, бронежилеты и каски, оптика и лазерные дальномеры, а также мины M18A1 Claymore.

В дополнение к снаряжению Департамент ожидает, что потребуется также обучение. До сих пор многое из того, что было передано украинцам, было системами, с которыми они уже знакомы. Исключением является тактическая беспилотная авиационная система Switchblade. Для них Департамент обучал украинских военнослужащих, которые уже находились в США, другим видам обучения, позволяя им обучать других по возвращении домой.

Этот раунд помощи в области безопасности включает в себя новые виды технологий, для употребления которых могут потребовать услуги по обучению украинцев.

По словам Кирби, поскольку украинцы находятся в состоянии постоянной борьбы, любые тренировки, скорее всего, будут проводиться по принципу «на ногах».