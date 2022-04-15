Украина заявила о попытках ее армии прорвать осаду Мариуполя

Представитель Минобороны Украины сообщил, что Россия впервые применила для атаки на Мариуполь стратегические бомбардировщики, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Министерство обороны Украины заявило в пятницу о том, что силы ВСУ пытаются прорвать российскую осаду Мариуполя, и что бои сейчас идут в районе металлургического комбината имени Ильича и городского порта, сообщило агентство «Рейтер».

«Ситуация в Мариуполе сложная и тяжелая. Прямо сейчас идут боевые действия. Российская армия постоянно вызывает дополнительные подразделения для штурма города, – заявил официальный представитель Минобороны Александр Мотузяник на брифинге. – Но на данный момент русским не удалось полностью его захватить».

Представитель Минобороны сообщил, что Россия, впервые с начала вторжения в Украину, применила для атаки на Мариуполь стратегические бомбардировщики. Кроме того, по его словам, российские силы сейчас также сконцентрировались на захвате городов Рубежное и Попасная на востоке Украины.

Мотузяник назвал «значительной» потерю Россией флагманского ракетного крейсера «Москва» в Черном море. Однако он уточнил, что не уполномочен разглашать информацию о военном заводе «Визар» в пригороде Киева, который, по данным Минобороны РФ, вчерашней ночью подвергся ракетной атаке со стороны России.

На заводе «Визар» производятся ракеты «Нептун», которые, как сообщили власти Украины, использовались для потопления российского крейсера «Москва». Минобороны РФ ранее сообщило, что удары по «Визару» были нанесены с применением ракет большой дальности морского базирования «Калибр».

Корреспондент агентства «Франс-Пресс» сообщил, что в результате ночных ударов серьезно пострадали цех и административное здание завода, расположенного рядом с аэропортом «Жуляны».

Российские военные также нанесли прошлой ночью удары по другим украинским регионам, в том числе по Харькову. Губернатор Харьковской области сообщил в пятницу, что в результате ракетного обстрела Харькова погибли семь человек, еще 34 получили ранения.

«Оккупанты обстреляли жилой массив в Харькове. К сожалению, пострадали 34 человека, в том числе трое детей. Погибли семь человек, среди погибших один ребенок», – приводит «Рейтер» слова губернатора Олега Синегубова.