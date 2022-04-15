По Киеву нанесен авиаудар: часть районов обесточена

Как сообщают в украинских специальных ведомствах, на юго-западе Киева этой ночью были слышны взывы.

“Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет”, – сообщается в Телеграм-канале Минобороны РФ.

Украинские власти сообщают, что часть районов столицы обесточено в результате удара.

“Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории”, – сообщил представитель Минобороны РФ.

Ранее украинская разведка сообщала, что российские власти планируют теракты на территории РФ с целью затем обвинить Украину в международной террористической деятельности.