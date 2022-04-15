В ВСУ сообщили о выведении из строя 20 000 российских военных

Представители ВС Украины сообщили о выведении из строя 20 000 российских военных. Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные по потерям российских оккупантов за время вторжения в Украину:

– личный состав – около 20000 человек,

– танков ‒ 756 ед,

– боевых бронированных машин ‒ 1976 ед,

– артиллерийских систем – 366 ед,

– РСЗО – 122 ед,

– средства ПВО – 66 ед,

– самолетов – 163 ед,

– вертолетов – 144 ед,

– автомобильной техники – 1443 ед,

– корабли – 8 ед,

– цистерн с ГСМ – 76,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 135.

– Специальной техники – ​​25.

– Пусковые установки – 4.

Своих потерь украинская стороны не раскрывает. Минобороны РФ заявили о 1351 человек вооруженного состава на 25 марта 2022. В тот же день Минобороны заявило о 14 тыс. украинских военнослужащих.