В ВСУ сообщили о выведении из строя 20 000 российских военных

Представители ВС Украины сообщили о выведении из строя 20 000 российских военных. Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные по потерям российских оккупантов за время вторжения в Украину:
– личный состав – около 20000 человек,
– танков ‒ 756 ед,
– боевых бронированных машин ‒ 1976 ед,
– артиллерийских систем – 366 ед,
– РСЗО – 122 ед,
– средства ПВО – 66 ед,
– самолетов – 163 ед,
– вертолетов – 144 ед,
– автомобильной техники – 1443 ед,
– корабли – 8 ед,
– цистерн с ГСМ – 76,
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 135.
– Специальной техники – 25.
– Пусковые установки – 4.
Своих потерь украинская стороны не раскрывает. Минобороны РФ заявили о 1351 человек вооруженного состава на 25 марта 2022. В тот же день Минобороны заявило о 14 тыс. украинских военнослужащих.