Россия атакует Киев иранскими дронами-камикадзе

В Киеве в Шевченковском районе произошло несколько взрывов, известно о как минимум четырех. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.

По его словам, атака была осуществлена с помощью дронов. В результате начался пожар в нежилом здании. Сейчас на месте работают пожарные подразделения. Кроме того, произошел взрыв в жилом доме. Из него спасли 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами, добавил Кличко. Информация о погибших пока неизвестна.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска атаковали украинскую столицу дронами-камикадзе. “Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия”, – написал он.

Виталий Кличко выложил в своем телеграм-канале фотографию с обломками дрона. На них видна надпись “Герань-2”. Так в Минобороны РФ называют дроны-камикадзе Shahed-136, которые закупаются в Иране.

В соцсетях распространяются видео атак.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что целью атаки был один из объектов критической инфраструктуры недалеко от вокзала. Он добавил, что объект функционирует.

Геращенко также отметил, что атака дронов продолжается, и группа БПЛА замечена на юге и востоке Киевской области. По его данным, пострадала жилая многоэтажка.

С утра 17 октября в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу.

По данным главы военной администрации Сумской области Дмитрия Живицкого, утром 17 октября российские военные нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе.

Глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что российские войска всю ночь обстреливали регион “Градами” и тяжелой артиллерией. По его словам, три ракеты были сбиты силами ПВО, еще одна ударила по объекту энергетической инфраструктуры, в результате чего начался пожар.

Российская сторона пока не комментировала удары.

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