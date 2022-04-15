В моргах Днепра находится более 1000 тел российских военных

По словам администрации Днепра, местный аэропорт разбит, значительное количество жителей покинуло город, а в городских моргах – свыше тысячи трупов.

«У нас сейчас в моргах Днепра больше полутора тысяч, это только в моргах Днепра, больше полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они у меня лежат в рефрижераторах, то есть на территории морга лежат в рефрижераторах. Понятно, мы их там не сжигаем, мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь”, – сказал представитель горадминистрации Днепра.

По словам источника, в городе, как минимум, четыре рефрижератора с трупами российских солдат.

“Пусть они выходят на свое командование. Я не хочу хоронить их в братских могилах, мы не собираемся их кремировать. Как бы там ни было, но это чьи-то дети. Их растили матери, они расчесывали им голову гребешком, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу, они их отводили. Мы не можем так поступать, мы не нелюди”, – прокомментировал ситуацию заместитель мэра города Михаил Лысенко.

По словам заммэра, через “Комитет солдатских матерей” до российских матерей невозможно достучаться.

“Мы организуем это все, пусть хотя бы заберут трупы своих сыновей. Мы относимся к погибшим из России, из Украины точно так же. Мы не нелюди, мы это все прекрасно понимаем», – цитирует слова мэра Днепра «Настоящее время».

Военное командование Украины сообщает о потерях 20 тыс. военнослужащих РФ с начала войны в Украине.