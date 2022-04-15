Минобороны: ВСУ обстреливают территорию РФ

СБУ – РФ сама обстреляла с. Климово в Брянской области, хотя и обвинила в этом Украину. Ранее сообщалось об атаках в Белогородской, Курской и Брянской областях.

“Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины”.

Это подтверждают свежие перехваты телефонных разговоров российских военных, находящихся в распоряжении СБУ.

«Это наши херачат», – объясняет жене российский военный, который сейчас находится в Донецкой области.

На вопрос «зачем так делать?» отвечает просто: «Так надо. Так делают для того чтобы типа хохлы провоцируют. И вот потому попадают».

Очевидно, что Кремлю безразлично не только своих военных, но и гражданских россиян, также пострадавших от обстрела войск РФ, отмечают в СБУ.

«Такая же херня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. По сути это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина – ред.) никак не могли достреливать с такой расстояния до Климово», – добавляет российский солдат.

Он говорит, что после этого решил написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Как минимум, это повысит его шансы на выживание. Если потом не обстреляют свои, иронизируют в СБУ.

В Минобороне РФ заявляют, что вышеуказанные случаи являются терактами украинских диверсантов.