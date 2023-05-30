На подступах к Киеву уничтожено 29 ударных беспилотников

Россия нанесла очередной массированной авиационный удар по территории Украины и Киеву, применив ударные беспилотники «Shahed-136/131». Об этом 30 мая сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Всего в течение суток противник нанес 44 авиационных и один ракетный удар, совершил около двадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», – отмечается в сообщении Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

По данным Командования воздушных сил ВСУ, Россия атаковала беспилотниками в ночь на 30 мая, с 23:30 до 4:30 по местному времени.

«В общем, с севера и юга были зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе. […] Почти все 29 дронов поражены на подступах к столице и в небе Киева», – отмечается в сообщении.

Ранее, в ночь на 29 мая, с 00:00 по 05:00 российские силы атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.

«Враг выпустил до сорока крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА «Shahed-136/131». Всего – около 35 ударных дронов», – сообщает Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В нем говорится, что Силы обороны Украины уничтожили 67 воздушных целей.

VOA, Тарас Бурноc