33,5 тысяч мариупольцев депортированы в ДНР и РФ

Службами Мариупольского городского совета зафиксировано 33,5 тысяч случаев “незаконной депортации” мариупольцев. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко.

«Мы уже зафиксировали 33,5 тысячи жителей Мариуполя, которых принудительно депортировали в так называемую ДНР или в Российскую Федерацию. Мы верифицировали этих людей с реестром города. Сегодня занимаемся спасением мариупольцев, незаконно вывезенных на территорию врага. Уже несколько посольств европейских государств присоединились к этому процессу. Через разные страны мы возвращаем людей в Украину», – сообщил мэр Мариуполя.

Также Вадим Бойченко подчеркнул, что сейчас идет сбор доказательств военных преступлений России в Мариуполе. После чего “данные должны получить юридическую оценку со стороны международных институтов в сфере уголовного права”.