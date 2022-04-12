В Украине арестован “кум Путина” – Виктор Медведчук

Как сообщает президент Украины Владимир Зеленский, сотрудниками СБУ задержан кум Путина Виктор Медведчук. Фотографией задержанного президент поделился в Фейсбуке:

“Благодаря СБУ проведена спецоперация. Молодцы! Скоро опубликуем подробности”.

“Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты! Пророссийские предатели и агенты спецслужб России, запомните – у ваших преступлений нет ни одного срока давности, – подчеркнул представитель СБУ. – Да тайник, где бы мы вас не нашли!”

«Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе», – отметил Глава СБУ Иван Баканов.

Ранее сообщалось, что имеющие тесные связи с правительством РФ Медведчук сбежал из-под домашнего ареста по делу о государственной измене и содействия террористической деятельности.