Кадыров: Более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен

“Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен, среди них сотни раненых”, – сообщил Рамзан Кадыров.

“Украинские группировки разбиваются ежедневно одна за другой. Бойцы ВСУ не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось. Действуют только отдельные малочисленные группы, которые почему-то боятся выйти с белым флагом к российским войскам”, – написал в телеграме Рамзан Кадыров.

По словам чеченского президента, “в недрах “Азовстали” в данный момент находится порядка двухсот раненых, которые не могут получить медицинскую помощь”.

“Российские войска все равно продолжили бы освобождение Мариуполя до победного конца. И ваш шаг сегодня – это осознанный выбор во избежание лишнего и бессмысленного кровопролития”, – написал Кадыров.

Ранее полк “Азов” сообщал, что некоторые районы Мариуполя подверглись химической атаке со стороны российских подразделений. Одновременно с этим появилась информация, что “Азовцы” не сдаются, не смотря на отсутствие воды, продуктов и боеприпасов.