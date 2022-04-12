Сообщается о применении отравляющих веществ в Мариуполе

Полк «Азов» сообщает, что российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА:

«У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются».

Пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

“Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения был на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие. Впрочем, сейчас обследовать место событий в полной мере, из-за вражеского огня, невозможно, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений, – сообщил представитель “Азова”.

Сообщается, что один из военнослужащих ВСУ, находящится в умеренном состоянии. Двое других – под постоянным наблюдением врачей. Среди пострадавших гражданских худшее состояние – у пожилой женщины зафиксирована “гиперемия лица, повышение АД, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз”.

По версии украинской стороны, российскими военными были применены ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия.

“Впрочем, из-за нахождения в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. В то же время основной задачей является наблюдение за состоянием личного состава и возможными последствиями от отравления”, – сообщили в полке “Азов”.