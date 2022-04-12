Путин и Лукашенко: “Мы полeтим на Луну”

В ходе посещения космодрома Восточный в День космонавтики Владимир Путин сообщил, что РФ возобновит лунную программу. Как передает информагентство “Белта”, российский лидер посетил космодром совместно с белорусским президентом Александром Лукашенко.

По словам президента РФ, Россия “должна успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы эффективно решить задачи своего развития”, передает РТ.

«Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас, безусловно, есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу — речь о запуске с космодрома Восточный автономного аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25», — цитирует президента РФ информагентство.

По инфромации телеканала, Путин подчеркнул, что успехи в этой сфере позволят эффективнее решать задачи «на Земле».