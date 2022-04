Почему Зеленский во время войны атакует своих лучших союзников?

«Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії».

Я не разбираюсь во внутренней украинской политике. Мне неинтересны ни «порохоботы», ни фанатики Зеленского. Я сужу о Президенте исключительно на основе его заявлений на международной арене.

И у меня возникает неизбежный вопрос, какой нормальный человек воспользуется трагедией в Буче, чтобы забить пару дешёвых голов в ворота Германии и Франции? Высказаться за обиду четырнадцатилетней давности?

Если кто не в курсе, военные преступления в Буче совершили российские солдаты в результате решения Путина. Для чего Зеленский переводит стрелки на союзников? Какую пользу Украина получит сейчас от обвинений против бывших глав государств?

Украину активно поддерживают 30 стран. Это значит, что больше ста стран этого не делают. Но Зеленский не выступает против Китая, Индии, Турции, потому что знает, что где сядет, там и встанет. Нет, он атакует именно тех, кому небезразлично, что происходит в Украине. Причём за то, что произошло 14 лет назад.

Говорят, что нельзя критиковать Зеленского во время войны. Тогда почему именно во время войны Зеленский атакует своих лучших союзников?

Речь Зеленского была о том, как Украину не взяли в НАТО. Литву взяли, Латвию взяли, Эстонию взяли, а Украину нет. Зеленский думает, что это была попытка задобрить Путина.

Тогда давайте говорить откровенно.

Вступление в НАТО требует приверженности демократии, свободе личности и верховенству закона. Я очень надеюсь, что Украина станет таким государством после войны. Однако в 2020 году Украина заняла 118 место из 180 по уровню коррупции. Коррупция процветала в стране и при Порошенко, и при Зеленском. Западные страны очень нервничают, когда их помощь разворовывают. Вопрос об оборонительном альянсе вообще не стоит.

На сегодняшний день у Украины мощная двухпартийная поддержка в США. Но ни Америка, ни ряд других стран не поддерживают вступление Украины в НАТО. Значит ли это, что завтра Зеленский будет нападать на Буша, Обаму, Трампа, Байдена? Я не знаю, как реагирует сейчас Европа на такие заявления, но в США Зеленский рискует потерять половину американского электората.

«Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России».

После таких заявлений может быть лучше посмотреть в зеркало? Если Зеленскому до сих пор непонятно, кто враги Украины, если он всё ещё ищет виноватых, я приглашаю господина Зеленского подумать, принял ли он все необходимые меры до войны, чтобы предотвратить Бучу. Не 14 лет назад, а за последние 3 года.И заодно – какие цели Зеленский преследует в своих заявлениях?

Dmitry Abramson