Украина устанавливает личности убийц мирных жителей Бучи

“Наша задача-максимум установить каждого, кто нажимал на крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев в Буче“. Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в г. Буча Киевской области, где сегодня началась эксгумация тел с места массового временного захоронения.

В могиле возле местной церкви были похоронены ориентировочно 67 человек. Среди них – жертвы военных преступлений, погибшие от обстрелов и убийств.

Каждое тело осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. У большинства погибших – огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались только фрагменты.

Часть погибших имели при себе документы, остальное придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.

«Далее – кропотливая работа по установлению обстоятельств смерти каждого. Мы уже имеем свидетелей того, как этих гражданских лиц военные РФ убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарством, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так называемой «денацификации», а проще говоря уничтожения украинцев» – подчеркнула генпрокурор.

Она также добавила, что в материалах уголовного производства присутствует около 100 страниц данных военнослужащих РФ – оккупантов Бучи.

“Наша задача-максимум установить каждого, кто нажимал на крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилования как оружие”, – резюмировала Ирина Венедиктова.