Стэнфордский доктор помогает украинским детям, больным раком

Профессор кафедры детского здоровья и общества Ричарда Бермана в Стэнфордском университете доктор Пол Уайз помог четырем детям, больным раком, покинуть Украину, чтобы получить необходимую помощь.

Это была первая эвакуация украинских детей, больных раком, в рамках инициативы Safer Ukraine компании St. Jude Global. На данный момент программа экстренной помощи помогла эвакуировать из Украины почти 700 детей с онкологическими заболеваниями, сообщает NBCBayArea.

Профессор Уайз планирует вернуться в Польшу, чтобы помочь большему количеству детей.

“Славянский Сакраменто” ранее сообщал о несколькких инициативах Стэнфордского университета, в частности, о ряде гуманитарных акций. Ранее сообщалось, что Стэнфордский университет расторг контракт с Россией на 1,7 миллионов ​​долларов.