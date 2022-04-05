Вторжение в Украину коррелируется с долгосрочными целями Владимира Путина. Об этом в ходе слушаний в Комитете Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает корреспондент “Голоса Америки” Карба Бабб.

Отвечая на вопрос о возможности сдержать Россию (deter – англ.) от вторжения в Украину, Милли заявил, что для этого потребовалось бы использование вооруженных сил США на территории Украины.

Последнее, по словам Милли, создало бы риск вооруженного конфликта США и России. “Я бы этого, конечно, не рекомендовал”, – заявил Милли.

“Не думаю, что Путина можно было сдержать”, – заявил американский военный чиновник.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США призвал Соединенные Штаты действовать в соответствии с объективной стратегией, призванной сохранить мир, опираясь на силу в отношении России и Китая.

По словам Милли, агрессия России против Украины “чревата подорвать не только мир и стабильность в Европе, но и глобальный мир и стабильность”.

Ранее США, НАТО исключили возможность использования вооруженных сил на территории Украины, создания бесполетной зоны над ней.