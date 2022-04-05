В Украине расследуется около пяти тысяч военных преступлений РФ. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время пресс-брифинга в освобожденном городе Буча.

За Бучу РФ будет отвечать в Гааге, считает Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, побывавшая накануне в Буче.

“Ее (Бучу – SlavicSac.com) освободили от оккупантов, но от последствий их зверств здесь придется приходить в себя еще долго: убитые гражданские на улицах, расстрелянные авто, застенки в подвалах, разрушенная гражданская инфраструктура, – сказала Венедиктова. – Отсюда вывозят целый арсенал взрывоопасных «подарков» противника. Они заминировали дороги и жилые кварталы. Заминированы даже некоторые тела убитых русскими палачами мирных граждан. Они залезли в квартиры местных жителей, оставив там растяжки”.

Венедиктова поблагодарила спасателей, которые занимаются освобождением территории для прокуроров и следователей, фиксирующим военные преступления РФ.

“Метр за метром, по всей Киевщине наши следственно-оперативные группы исследуют места преступлений. Мы собираем доказательства для национальных судов и Международного уголовного суда в Гааге. Доказательства свидетельствуют уже не просто о военных преступлениях, а о преступлениях против человечности. И мы докажем каждый факт, чтобы наказать тех, кто мучил и уничтожал украинцев”, – сказала Венедиктова.