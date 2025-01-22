Буквально за несколько часов до ухода с поста президента США в понедельник Джо Байден заявил о помиловании отставного генерала Марка Милли, доктора Энтони Фаучи, членов Конгресса и сотрудников, которые работали в комитете 6 января, а также Капитолия США и Вашингтона, округ Колумбия, полицейских, которые давали показания перед этим комитетом.

Тогда еще действующий президент назвал эти помилования упреждающими и что они были необходимы из-за угроз “необоснованных и политически мотивированных преследований” со стороны новой администрации.

Ученый Энтони Фаучи был ведущей фигурой в ответе США на пандемию COVID-19. Специалист по инфекционным заболеваниям в Национальном институте здравоохранения, он призывал людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но союзники Трампа обвиняют его в сокрытии предполагаемых реальных причин COVID, а сам Трамп назвал Фаучи “катастрофой”, и республиканцы в Конгрессе начали расследование в отношении Фаучи.

Марк Милли был председателем Объединенного комитета начальников штабов во время первого срока Трампа, а позже в книге журналиста Боба Вудворда назвал Трампа “фашистом до мозга костей” и опасным человеком. Трамп сказал, что его следует казнить.