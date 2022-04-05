Президент Украины: Мы должны продолжать переговоры с Россией, указывая на все совершённые ею преступления

Несмотря на все преступления, совершенные российской армией в отношении мирного населения в пригородах Киева, Украина должна продолжать переговоры с Российской Федерацией, ведь под оккупацией пребывают другие украинские города, где также заблокированы мирные граждане. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью представителям украинских СМИ.

Глава государства констатировал: после разоблачения преступлений оккупантов в Буче, Ирпене и других городках на Киевщине и осознания масштабов трагедии и представители украинской власти, и граждане будут воспринимать как вызов даже возможность переговоров с агрессором, не говоря уже об их содержании.

«Все понимают, что тому, что они сделали – нет прощения. Мы должны это знать», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Но, несмотря на это, по словам Президента, необходимо найти силы и продолжать переговоры, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Каждая такая трагедия, каждая такая Буча будет просто бить по рукам в отношении тех или иных переговоров. И здесь все равно нужно находить возможности для таких шагов. Хочется, чтобы эти переговоры были с более сильной позицией», – сказал он и добавил, что здесь важна поддержка украинского общества, которая также является мощным оружием.

Как отметил Глава государства, власть должна учитывать не только позиции Вооруженных Сил, но и тех людей, которые оказались заблокированными в местах активных боевых действий и временно оккупированных населенных пунктах. Тогда не будет вопроса, хочет или не хочет кто-либо переговоров – возникает вопрос их необходимости и мощности сторон за столом переговоров.

«Просто сегодня сказать, что давайте больше ни о чем не будем говорить, – самая легкая позиция. Легче всего сказать, что я с тобой не буду говорить, и понятно почему, после того, что вы сделали. Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретно война России против Украины. Всё это признать. Мы считаем, что это геноцид, считаем, что они должны понести все наказания и при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться. И во время встречи найти выход из этой ситуации и при этом не потерять свою территорию», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Что касается привлечения к ответственности всех причастных к совершению преступлений на территории Украины против мирных граждан, Президент заверил, что государство уже работает над этим.

«Мы точно будем этим заниматься. Составляются соответствующие списки. Мы с вами живем в цивилизованном мире, поэтому есть порядок, который будет идти согласно законодательству и международному праву. Позавчера мы договорились, что будет общая комиссия с Европейским Союзом», – констатировал Глава государства.

Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, визит которой в Киев ожидается в ближайшее время.